Doc dizisinin uyarlaması olan ve çekimlerine önümüzdeki hafta başlanması planlanan Dass Yapım imzalı dizinin adının, yeni bir değişiklik olmaması halinde “Doktor Başka Hayatta” olacağı öğrenildi. Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nun paylaşacağı dizide, Sıla Türkoğlu’nun canlandıracağı karakterin adında değişikliğe gidildi. Mevsim olarak belirlenen karakterin yeni adı “Elif” oldu.

Güçlü oyuncu kadrosu

Dizide İbrahim Çelikkol, “Prof. Dr. İnan Kural” karakterine hayat verirken; Sıla Türkoğlu “Elif”, Şebnem Hassanisoughi “Aylin”, Bertan Asllani “Toprak”, Ferit Aktuğ “Ekin”, Esra Akkaya “Feda”, Eylül Tumbar “Zeren”, Yasemin Yazıcı “Aslı”, Merve Bulut “Nesrin”, Berk Özgür “Ali Kocaman”, Özge O’Neill Sarımola “Gülten”, Aysun Demir “Rüveyda” ve Nurhayat Boz “Mukaddes” rolleriyle izleyici karşısına çıkacak.

12 yılı silinen Doktor İnan’ın hikâyesi

Dizinin konusu, Terra Hastanesi’nin en başarılı doktorlarından biri olan Prof. Dr. İnan Kural’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşadıklarını merkezine alıyor. Geçirdiği ameliyatın ardından son 12 yılını hatırlamayan İnan, ne geçmişini ne de bugününü tanıyabiliyor. Kendini, bir zamanlar yaşadığı ancak artık yabancısı olduğu bir hayatın ortasında bulan İnan, yıllar sonra sevmeyi başardığı tek kişi olan Elif’i hatırlamazken, eski eşine duyduğu aşkın ise hâlâ taze olduğu görülüyor.