Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor, yarın Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Zirve Takibi ve Alt Sıralardan Uzaklaşma Mücadelesi

Ligde 35 puanla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem ilk yarıyı moralli kapatmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. 15 puanla 13’üncü sırada bulunan Gençlerbirliği ise sahasında alacağı puan ya da puanlarla alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Rekabette Trabzonspor Üstün

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki rekabet 1970 yılında 2’nci Lig maçıyla başladı. İki ekip bugüne kadar 72’si Süper Lig, 6’sı 2’nci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 84 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Trabzonspor 49 galibiyet, Gençlerbirliği 13 galibiyet elde ederken, 22 maç berabere sonuçlandı.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerini 164 kez havalandırırken, kalesinde 78 gol gördü. İstatistikler, yarınki karşılaşma öncesinde Trabzonspor’un rekabetteki belirgin üstünlüğünü gözler önüne seriyor.

Gözler Eryaman’da: Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan mücadele, hem zirve yarışı hem de düşme hattı açısından büyük önem taşıyor.