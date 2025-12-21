Kış turizminin simgelerinden biri haline gelen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonunun ilk seferini yarıngerçekleştiriyor. Ankara-Kars hattında hizmet verecek tren, mart ayı başına kadar seferlerine devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 1.360 kilometrelik güzergâhta yolcularına hem konforlu hem de manzaralı bir yolculuk sunuyor.

Güzergah ve sefer günleri

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan Kars’a doğru pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek. Kars’tan Ankara’ya dönüş seferleri ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Tren, yolculuk boyunca Erzincan ve Erzurum gibi bazı duraklarda planlı molalar vererek yolcuların şehirleri kısa süreli keşfetmesine imkân tanıyacak.

Güncel bilet fiyatları

2025-2026 sezonu için açıklanan bilet fiyatları dönem ve yönlere göre değişiklik gösteriyor. İki kişilik yataklı kabin ücretleri şu şekilde belirlendi:

22 Aralık – 16 Ocak dönemi

• Ankara-Kars: yaklaşık 14 bin TL

• Kars-Ankara: yaklaşık 12 bin TL

16 Ocak – 1 Mart dönemi

• Ankara-Kars: yaklaşık 17 bin TL

• Kars-Ankara: yaklaşık 15 bin TL

Belirlenen ücretler kabin bazlı olup, kişi başı maliyet yolculuk tarihine göre ortalama 6 bin ila 8 bin 500 TL arasında değişiyor.

Biletler nasıl alınır?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, TCDD Taşımacılık’ın resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve istasyon gişeleri üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla tren yolculuğunu kapsayan tur paketleri de sunuluyor. Yoğun ilgi nedeniyle biletlerin kısa sürede tükendiği belirtiliyor.

Yoğun ilgi görüyor

Karla kaplı dağlar, vadiler ve Doğu Anadolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde yapılan yolculuk, her yıl yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Turistik Doğu Ekspresi, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kış aylarında Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor.