Afrika Uluslar Kupası’nda Köklü Değişim

CAF Başkanı Patrice Motsepe, 2027 Afrika Uluslar Kupası’nın mevcut plan doğrultusunda yapılacağını belirtirken, normal şartlarda 2029’da oynanması beklenen turnuvanın 2028’e çekileceğini açıkladı. Bu organizasyonun ardından Afrika Uluslar Kupası, yeni takvimle birlikte dört yıllık periyoda geçecek.

Şampiyona Ödülünde Büyük Artış

Afrika futbolunu ekonomik anlamda da güçlendirmeyi hedefleyen CAF, ödül miktarlarında önemli bir artışa gitti. Motsepe’nin açıklamasına göre, Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan takıma verilen para ödülü 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldı. Bu artışın, turnuvanın küresel değerini yükseltmesi ve rekabeti artırması bekleniyor.

Afrika Milletler Ligi Geliyor

CAF’ın en dikkat çeken hamlelerinden biri ise yeni bir turnuva projesi oldu. Motsepe, 2029 yılından itibaren “Afrika Milletler Ligi” adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir organizasyonun hayata geçirileceğini duyurdu. Bu turnuva sayesinde Afrika futbolunun yalnızca belli yıllarda değil, her sezon düzenli gelir elde etmesi hedefleniyor.

Motsepe konuyla ilgili olarak,

“Geçmişte Afrika Uluslar Kupası, konfederasyonumuzun en büyük gelir kaynağıydı. Ancak Afrika Milletler Ligi ile birlikte artık her yıl sürdürülebilir bir mali yapı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Afrika Futbolunda Yeni Dönem

Alınan bu kararlar, Afrika futbolunda hem sportif hem de ekonomik açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Turnuva takvimlerinin netleşmesi, ödül havuzlarının büyümesi ve yeni organizasyonların devreye girmesiyle birlikte Afrika futbolunun küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi amaçlanıyor.