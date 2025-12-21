Avrupa’nın en büyük galvaniz şirketlerinden biri olan Wedge Group, Türkiye’de sektörün önde gelen firmalarından Marmara-Siegener Galvaniz Sanayi’ne ortak olmaya hazırlanıyor.

Patronlar Dünyası yazarı Kerim Ülker’in özel haberine göre, İngiltere merkezli Wedge Group, Kocaeli merkezli Marmara-Siegener Galvaniz’den hisse alacak. Söz konusu ortaklığın, grubun Türkiye’deki varlığını güçlendirmesi ve sektörde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Köklü geçmiş, küresel güç

Temelleri 1869 yılında John Wedge tarafından atılan B.E. Wedge Holdings, bugün Wedge Group Galvanizing ve Hasco Thermic gibi şirketleri bünyesinde barındırıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri tesisler için kritik görevler üstlenen grup, günümüzde Avrupa ve ABD’de toplam 14 üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. Marmara-Siegener ortaklığıyla birlikte Wedge Group’un küresel üretim ve müşteri ağı Türkiye’ye taşınmış olacak.

Marmara-Siegener’in büyüme hikâyesi

Kocaeli’de 2003 yılında Marmara Galvaniz adıyla üretime başlayan şirket, 2008 yılında Alman Siegener Verzinkkerei Holding’in ortaklığıyla Marmara-Siegener Galvaniz adını aldı. Firma, 2011’de Dilovası İMES OSB’de Türkiye’nin en büyük galvaniz tesisini, 2016’da ise Tekirdağ Velimeşe’de üçüncü tesisini devreye soktu.

Şirket, Eylül 2025’te Kocaeli Alikahya OSB’de dördüncü fabrikasını hizmete açtı. 15 bin metrekarelik alanda kurulan tesis için 600 milyon TL yatırım yapılırken, yıllık 70 bin tonluk kapasite ile Marmara-Siegener’in toplam üretim kapasitesi 200 bin tona ulaştı.

Wedge Group’un ortaklığıyla birlikte Marmara-Siegener Galvaniz’in hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.