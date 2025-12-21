Süper Lig’in 17’nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Fenerbahçe, her iki yarıda bulduğu gollerle rakibine üstünlük kurarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe İlk Devreyi Namağlup Tamamladı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun ilk yarısında 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 39 puan topladı. Bu süreçte 39 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 14 gol gördü.

Son 3 Maçta Gol Yemediler

Eyüpspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler bu periyotta UEFA Avrupa Ligi’nde Brann’ı 4-0, Süper Lig’de Konyaspor’u 4-0 ve Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe, ligde son golünü 6 Aralık’ta Başakşehir FK karşılaşmasında yemişti. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında 7 maçta gol yemedi.

Talisca Durmuyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Eyüpspor karşısında takımının ilk golünü atarak ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı. Son 3 maçta 6 gol ve 1 asist üreten Talisca’nın, tüm kulvarlardaki toplam performansı 14 gol, 3 asist oldu.

Asensio Skora Katkı Vermeye Devam Ediyor

Sarı-lacivertli ekibin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Eyüpspor karşısında attığı golle formunu sürdürdü. Asensio, son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asist üretirken, sezon genelinde 18 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

Jhon Duran’dan Kritik Gol

Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Eyüpspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 3’e yükseltti. Kolombiyalı futbolcu daha önce Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde de gol sevinci yaşamıştı.

Tedesco: “Oyuncularımdan Mutlu ve Gururluyum”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından yaptığı açıklamada transfer iddialarına değinerek, “Elimdeki oyunculardan mutlu ve gururluyum” dedi. Tedesco, sakatlıklar nedeniyle eksikler yaşadıklarını ancak takım içindeki birlikteliğin güçlü olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Yılı Beşiktaş Maçıyla Kapatacak

Sarı-lacivertliler, 2025 yılını Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbiyle tamamlayacak. 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Fenerbahçe’de hedef: Kupada Beşiktaş galibiyetiyle yılı zirvede kapatmak.