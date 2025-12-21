Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların hayalindeki yılbaşı hediyelerini, bağışçıların ve gönüllülerin desteğiyle hazırlayarak kendilerine ulaştırdı. LÖSEV Kurumsal İlişkiler ve Bağışlar Koordinatörü Selma Atasoy, moral ve motivasyonun tedavi sürecinde büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

LÖSEV’in “Dilek Topla Benim İçin” kampanyası kapsamında, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ndan bu yana Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen dilek notları doğrultusunda hediyeler hazırlandı. Bağışçı ve gönüllülerin katkılarıyla paketlenen hediyeler, yeni yıl öncesinde lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

“Moral ve motivasyon ilaç kadar kıymetli”

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Selma Atasoy, LÖSEV’in çocukların yalnızca sağlık ve temel ihtiyaçlarına değil, moral ve motivasyonlarına da önem verdiğini vurguladı. Atasoy, “LÖSEV’in sunduğu destekler çocukların sağlığı, beslenmesi ve temel ihtiyaçlarını kapsıyor. Ancak moral ve motivasyon da en az ilaç kadar kıymetli. Bu projeyi de bu anlayışla hayata geçirdik. 2026 yılı için çocuklarımız dileklerini yazdı, hayallerini süsleyen oyuncakları bizlere iletti. Birçok kurum, gönüllü ve bağışçı bu dilekleri gerçeğe dönüştürmek için bir araya geldi” dedi.

“İlk dilekleri sağlıklarına kavuşmak”

Projenin Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirten Atasoy, çocukların hayallerinin çok değerli olduğunu ifade etti. Atasoy, “Çocuklarımızın hayalleri belki küçük gibi görünüyor ancak onlar için çok büyük anlam taşıyor. Yeni yıl dilek listelerinde en sık gördüğümüz dilek, sağlıklarına kavuşmak oluyor. Biz de bu zorlu mücadelede onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve küçük hediyelerle büyük mutluluklar yaşatmak istedik. Binlerce çocuğun hayalini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yılbaşı gecesinde hediyeler çocuklarımızın ellerinde olacak ve yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.