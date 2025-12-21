NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Doc” dizisinin tanışma toplantısı bugün gerçekleştirildi. Ketche ve Sercan Yıldırım’ın yönetmenliğini üstleneceği, Dass Yapım imzalı dizinin çekimlerine salı ya da çarşamba günü başlanması planlanıyor.

Yerli uyarlama olan dizide, Terra Hastanesi’nde yaşanan olaylar ekrana taşınacak. Güven Murat Akpınar, dizide Prof. Dr. İnan Kural’ın rakibi olan doktor Ilgaz karakterine hayat verecek. Rolün ilk adının “Poyraz” olduğu, daha sonra “Ilgaz” olarak değiştirildiği öğrenildi. Ilgaz karakterinin, İnan’a gösterilen ilgi ve anlayıştan rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Başrolünde İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizinin senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu “Doc”, NOW’da izleyici karşısına çıkacak.

Şebnem Hassanisoughi, “Doc” dizisine katıldı

Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde “Doktor Gülser” karakterini canlandıran Şebnem Hassanisoughi’nin de kadroya dahil olduğu açıklandı. Hassanisoughi, “Doc” dizisinde İnan Kural’ın doktorluğu bırakarak medikal direktörlük yapan ve sürekli çekişme yaşadığı eski eşi Aylin karakterine hayat verecek.