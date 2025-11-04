Tanal’dan “Nöbetçi Milletvekili” Uygulaması: İlk Gönüllü ODTÜ’lü Bir Genç Olacak!
Abbas SATIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin 1000. gününde deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi.
Özel, “Erdoğan bir yıl içinde kimse çadırda kalmayacak diyordu. Bugün, depremin 3. yılında yüzbinlerce depremzede hâlâ perişan durumda.” ifadelerini kullandı.

YARGILAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya faciasıyla ilgili olarak Turizm Bakanlığı yetkililerinin yargılanması gerektiğini belirterek, “Sorumlu olanların CHP iktidarında yakasını bırakmayacağız, yargılanacaklar.” diye konuştu.

Muhabir: Abbas SATIR