İçişleri’nden ABB’ye soruşturma izni: Mansur Yavaş da listede

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 39 üye hakkında, “imar usulsüzlüğü” iddiasıyla soruşturma yapılmasına izin verdi.

Edinilen bilgilere göre karar, “görevi kötüye kullanma” suçlaması kapsamında alındı. Soruşturma izniyle birlikte dosyanın, savcılık sürecinin başlatılması için ilgili adli mercilere gönderilmesi bekleniyor.

İddialar imar planlarına dayanıyor

Soruşturma izninin, Ankara’da geçmiş yıllarda yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve bu planların uygulanma sürecine ilişkin iddialar üzerine verildiği öğrenildi. Bakanlık değerlendirmesinde, planların yargı kararlarına rağmen zamanında uygulanmadığı ya da gerekli işlemlerin yapılmadığı yönündeki şikayetlerin dikkate alındığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği izin, doğrudan bir suç tespiti anlamına gelmezken; savcılığın iddiaları adli soruşturmakapsamında incelemesinin önünü açıyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Soruşturma izninin ardından savcılık, dosya üzerinden inceleme yapacak. Gerek görülmesi halinde ifade alma, bilirkişi raporu ve ek belge talepleri gündeme gelebilecek. Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olup olmadığına karar verilecek.

Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da Başkan Mansur Yavaş cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeler yakından takip ediliyor.