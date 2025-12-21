Süper Lig’in 17’nci haftasında Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, ilk yarıyı namağlup tamamlayan tek takım olurken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında yaşayacağı olası puan kaybı halinde sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısını zirvede kapatacak.

Yönetim Gazı Açtı: Hedef Net Şampiyonluk

Ortaya konan güçlü performansın kalıcı olması için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, orta saha ve forvet hattını üst seviye isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda ilk somut adım orta saha için atıldı.

PSV forması giyen Joey Veerman ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Forvette Büyük Hedef: Alexander Sörloth

Fenerbahçe’nin ikinci ve en ses getirecek hamlesi ise forvet hattında geliyor. Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, sarı-lacivertli ekibin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Norveçli golcüyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Atletico Madrid ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu transferi uzatmadan sonuçlandırarak hücum gücünü zirveye taşımak istiyor.

83 Milyon Euroluk Dev Paket

Sörloth transferinin mali detayları da netleşmeye başladı. Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcunun, 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon euro maaş talep ettiği öğrenildi. İspanyol kulübü Atletico Madrid ise oyuncu için 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Bu rakamlar toplandığında, transfer paketinin 83 milyon euroya ulaştığı görülüyor. Eğer bu transfer tamamlanırsa, Türk futbol tarihinde ara transfer döneminde ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.

Sözleşmesi 2028’e Kadar Devam Ediyor

Alexander Sörloth’un Atletico Madrid ile olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Norveçli golcü bu sezon İspanyol ekibiyle 21 maçta 5 gol ve 1 asist üretirken, geçtiğimiz sezon ise 53 maçta 24 gol, 2 asist ile dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe Kararlı

Sarı-lacivertli yönetimin, Sörloth transferini bitirmek adına tüm şartları zorlayacağı ve bu dev operasyon için geri adım atmayacağı konuşuluyor. Taraftar cephesinde ise tek beklenti var: Tarihi bir transfer, tarihi bir şampiyonluk.