Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi kadro durumu hakkında resmi açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, 23 Aralık Salı günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde bazı futbolcuların maç kadrosunda yer almayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Ederson ve Jhon Duran’ın 24 Aralık’ın Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle daha önce kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bu kararın, sezon başından bu yana süren yoğun maç takvimi çerçevesinde sporcuların insani hassasiyetlerine saygı anlayışıyla alındığı vurgulandı.

Beşiktaş derbisi öncesi diğer eksikler

Fenerbahçe’de Fred’in cezası nedeniyle derbide forma giyemeyeceği açıklanırken, Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo’nun da sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşısında görev alamayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sportif sorumluluklar ile oyuncuların sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsendiği ifade edilirken, Futbol A Takımı’nın sahaya çıkacak mevcut kadrosuyla Türkiye Kupası’ndaki hedefleri doğrultusunda mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.