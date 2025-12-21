Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler belli oldu. Açıklanan veriler, perakendeden bankacılığa, sanayiden ulaşıma kadar birçok sektörde istihdamın hangi şirketlerde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Listeye göre Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirket 234 bin çalışanla Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. oldu. Akfen’i Koç Holding ve BİM Birleşik Mağazalar izledi.

Türkiye’de en fazla çalışana sahip ilk 10 şirket

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. – 234 bin Koç Holding A.Ş. – 130 bin 700 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. – 95 bin 600 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. – 64 bin 700 Türk Hava Yolları A.O. – 63 bin 400 Migros Ticaret A.Ş. – 53 bin 300 Şok Marketler Ticaret A.Ş. – 49 bin 300 Türk Telekomünikasyon A.Ş. – 36 bin 600 TAV Havalimanları Holding A.Ş. – 31 bin 200 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – 25 bin 700

İlk 40’ta yer alan diğer şirketler

Listede ayrıca Şişecam, Halkbank, Garanti BBVA, Vestel, VakıfBank, Yapı Kredi, Akbank, Enerjisa Enerji, Ülker Bisküvi, CarrefourSA, Pegasus, Doğan Holding, Selçuk Ecza Deposu, Mavi Giyim, Ereğli Demir ve Çelik, Tekfen Holding, Otokar, Tofaş, SASA Polyester, Şekerbank, Kervan Gıda, Bridgestone Sabancı ve Yataş gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri yer aldı.

Veriler, özellikle perakende, holding, enerji, bankacılık ve ulaştırma sektörlerinin Türkiye’de istihdamın lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterdi.