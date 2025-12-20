Basın İlan Kurumu Üst Yönetimi ile Bölge Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 2025-2026 faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı, Ankara’da gerçekleştirilen oturumların ardından tamamlandı.

Toplantının ikinci gününde, Genel Müdürlük birim müdürleri tarafından yürütülen çalışmalara dair bilgilendirici sunumlar yapıldı. Ardından Bölge Müdürlerinin görüş, talep ve önerileri dinlenerek yeni döneme yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel Müdür Abdulkadir Çay, sahayla güçlü bağ kuran bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, merkez ve taşra teşkilatları arasında etkili bir iletişim ağının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Sahadan gelen bilgi kritik önemde”

Bölge Müdürlüklerini erken uyarı mekanizmasına benzeten Çay, sahada yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesinin kurumsal başarı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Basın kuruluşlarının karşılaştığı sorunların yerinde tespit edilerek rehberlik edici bir yaklaşımla çözüm üretilmesinin temel hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

“Teori ve pratik bir araya gelmeli”

Konuşmasında nitelikli insan kaynağının önemine de değinen Çay, üniversitelerle geliştirilen iş birliklerini basın sektörünün geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdi. İletişim fakülteleriyle kurulacak sürdürülebilir ilişkilerin, akademik bilgi ile saha deneyimini buluşturacağını belirten Çay, staj süreçlerinin yalnızca zorunlu bir uygulama olmaktan çıkarılarak nitelikli bir öğrenme alanına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bölge Müdürlüklerinin üniversiteler ve basın kuruluşları arasında kurduğu bağların planlı ve kalıcı hale getirilmesini beklediklerini kaydetti.

“Hedefimiz güçlü ve yol gösteren bir kurum”

Basın İlan Kurumu’nun merkez ve taşra teşkilatları ile sahadaki paydaşlarıyla büyük bir bütün oluşturduğunu vurgulayan Çay, farklı görüşlere rağmen ortak hedef doğrultusunda birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Kurumun temel amacının güven veren, rehberlik eden ve sahaya değer katan güçlü bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Genel Müdür Çay’ın konuşmasının ardından toplantının son bölümünde, Bölge Müdürlüklerinde öne çıkan uygulamalar paylaşıldı. Farklı saha deneyimlerinin ele alındığı değerlendirmelerin ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.