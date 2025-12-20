Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ile oyuncu Ezgi Eyyüboğlu’nun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı uyuşturucu soruşturmasında süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında bu kez 3 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve Ezgi Eyyüboğlu, sağlık kontrolü amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Adli Tıp’ta örnek alındı, şüpheliler serbest bırakıldı

Adli Tıp Kurumu’nda şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ünlü isimler, yeniden getirildikleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan serbest bırakıldı.

3 şüpheli için gözaltı kararı

Öte yandan aynı soruşturma dosyası kapsamında Gökmen Kadir Şeynova, Fatih Garipoğlu ve Mert Alaş hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.