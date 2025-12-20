DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grubunu ziyaret etti. DEM Parti heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik karşıladı.

Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmede, siyasi partilerin Meclis Başkanlığı’na sunduğu raporlar ile mevcut sürece ilişkin değerlendirmeler ele alındı. Görüşmenin ardından taraflar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, siyasi partilerin bugüne kadar yürütülen çalışmalara dair raporlarını Meclis Başkanlığı’na sunduğunu hatırlattı. Güler, bu çerçevede kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ve ilerleyen süreçte daha ayrıntılı açıklamaların yapılacağını ifade etti.

“Barış için hukuki zemin vurgusu”

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise görüşmenin son derece yapıcı geçtiğini dile getirerek, bir yılı aşkın süredir devam eden sürecin geldiği aşamanın ayrıntılı biçimde ele alındığını söyledi. Buldan, barışın ancak hukuki bir zemin üzerinde mümkün olabileceğini vurgulayarak, yeni bir aşamaya girildiğini ve bu süreçte temasların süreceğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı ile görüşme planı”

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da görüşmede birçok başlığın masaya yatırıldığını aktararak, önümüzdeki dönemin dikkatle yönetilmesi gereken hassas bir süreç olduğuna işaret etti. Sancar, hukuksal düzenlemelerin siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşıyla yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, siyasi partilerle temasların devam edeceğini, ilerleyen süreçte Adalet Bakanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmelerin planlandığını söyledi.