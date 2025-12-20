Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.A.A. (20) isimli şüpheli takibe alındı.

Polis ekipleri tarafından şüphelinin üzerinde, kullandığı araçta ve ikamet adresinde yapılan aramalarda toplam 14 bin 100 adet sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Operasyonun ardından gözaltına alınan S.A.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.