İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olimpia Milano–Fenerbahçe Beko karşılaşması ve transfer görüşmeleri nedeniyle yurt dışında bulunan Saran’ın, dün gece ilk uçakla İstanbul’a döndüğü öğrenildi. Sabah saatlerinde savcılığa giderek ifade veren Saran, daha sonra kan ve saç örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılıkça yapılan değerlendirme sonucu Saadettin Saran hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.