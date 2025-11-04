DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir'de bir huzurevinin yayımlanmasının duyurulmasının Bektaşi kültürüne yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir. Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; Arıza ömrü ve bakımı için sakinlerin geçici süreli yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine göre kararlaştırılmıştır.

Tadilatların bozulmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuyla ilgili farklı anlamlar buluşması, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba içindeydik. Kamuoyunun, varlığının teyit edilmediği ve manipülatif çalışmalarla içerik içeriklerinin itibar edilmemesi önemle rica olunur."

