Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile “tam zamanlı 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli” alacak.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; başvuracak adayların fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Bu durumun dışında kalanlar ise dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları isteniyor.

Başvuracak adayların ayrıca bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri gerekiyor.

BAŞVURULAR 10 KASIM 2025 GÜNÜNE KADAR YAPILABİLECEK

Söz konusu sınav için başvurular, 10 Kasım 2025 günü saat 23:59:59’a kadar yapılabilecek. Adaylar, e-Devlet (Gazi Üniversitesi Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden giriş yaparak belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştirecekler.

Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde her ne sebeple olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak. Adaylar, belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine başvurabilecek.