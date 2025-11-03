Gazetecilik mesleğinin deneyimli isimleri Şahap Alp, Ceyhun Baytur, Faysal Geyik, Ali Korkmaz Alemdar ve Besim Güçtenkorkmaz, yeni ofise taşınan Sonsöz Gazetesi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında konuklar, Sonsöz İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan ve köşe yazarı Ali Abbas Satır ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, geçmiş yıllarda yaşanan gazetecilik deneyimleri, basın dünyasındaki değişim süreci ve günümüz medyasının durumu üzerine sohbet edildi.

Ziyaret sonunda Pehlivan, eski meslektaşlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, basın camiasındaki dostlukların ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.