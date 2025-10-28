Peş peşe çektiği filmlerle sinema salonlarını hareketlendiren Poll Films’in sahibi Polat Yağcı, 29 Ekim’de vizyona girecek Çağatay Ulusoy’lu “Uykucu” filminin gala gösterimini ekibiyle birlikte gururla izledi.

Gala gösterimi sırasında seyirciler filmi büyük bir ilgiyle karşıladı. Özellikle Çağatay Ulusoy’un performansıbeğeni topladı ve izleyiciler tarafından alkışlandı. Gösterim sonrasında Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile duygusal anlar yaşadı.

Galaya ayrıca, Sümeyye Aydoğan ve Bensu Soral gibi ünlü isimler de katıldı. İkili, daha önce partneri oldukları dizilerden sonra Ulusoy’un yeni filmi “Uykucu”nun galasında bir araya geldi.