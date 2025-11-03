Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Yarım asrı aşan sanat hayatında hem sahnede hem de kameralar karşısında birçok başarılı işe imza atan Gülhan’ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ahmet Gülhan Kimdir?

1940 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Gülhan, genç yaşta sahneyle tanıştı. Tiyatroya adım atmadan önce sporla ilgilenen ve atletizm dalında dereceler elde eden Gülhan, 1961 yılında profesyonel tiyatroya geçti.

1967’de kurucuları arasında yer aldığı Devekuşu Kabare Tiyatrosu’yla geniş kitlelere ulaştı. Bu toplulukta sergilediği performanslarla adını sanatseverlere duyurdu. Zamanla tiyatrodan sinema ve televizyona uzanan bir kariyer kurdu.

Gülhan, “Sev Kardeşim”, “Biz Size Aşık Olduk”, “Mesela Muzaffer” gibi yapımlarda rol aldı. Doğal oyunculuğu, sahne disiplini ve karakter yaratma gücüyle hem izleyiciler hem de meslektaşları tarafından saygıyla anıldı.

Oyuncu Gülümser Gülhan’la evli olan sanatçı, uzun yıllar aynı sahneyi eşiyle paylaştı. Sanatın halkla buluşması gerektiğine inanan Gülhan, tiyatroyu sadece bir sahne sanatı değil, yaşam biçimi olarak gördüğünü her fırsatta dile getiriyordu.

Ahmet Gülhan’ın vefatıyla birlikte Türk tiyatrosu, emekle yoğrulmuş bir ustasını daha kaybetti. Sevenleri, Gülhan’ı “sahneye gönlünü vermiş bir Cumhuriyet sanatçısı” olarak hatırlıyor.

Cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Sanat dünyası, sahnede yarım asrı aşkın emeğiyle yer eden Ahmet Gülhan’a veda etmeye hazırlanıyor.