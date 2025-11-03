Kazanmaya devam ettiklerine değinen Ertan Torunoğulları, “Bugün Fenerbahçe açısından güzel bir gece, skor oldu. Futbol olarak çok güzel olmasa da kazanmaya devam ediyoruz. İnşallah Perşembe ve Pazar günü de devam edip, milli araya bu şekilde gireceğiz. Duran ile ilgili bir şeyler söylemek isterim. Birçok şey yazıldı. Bugün ne kadar kaliteli, özel bir futbolcu olduğunu gördük. Milli aradan sonra hepimizin özellikle izlemeye gideceğimiz bir Duran göreceğiz. Biz futbolcularımıza, hocamıza güveniyoruz. İlk gün söyledik. Biraz zamana ihtiyacımız var, geleceğiz demiştik. Kondisyon, güç, fizik, güçlendikçe takım daha farklı, güzel futbol oynayacak. Bizi Samandıra’ya uğurlamaya gelen taraftarlarımıza, stada gelen taraftarlarımıza başkan ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe taraftarı bir olduğu zaman aşamayacağı bir şey yok. Biz bütün Fenerbahçelileri güldüreceğiz. Buna Stuttgart maçında başladık. Kayserispor maçında da gülmeyen en son Fenerbahçelileri güldürerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİZ KADIKÖY’DE GALATASARAY’I YENECEĞİZ’

Maç maç gittiklerini ifade eden Torunoğulları, “5, 6 maç sonra ne olacak diye düşünmüyoruz. Perşembe günü Avrupa maçımız var. Pazar günü Kadıköy’de Kayserispor maçımız var. Aralık ayına kadar çok var. Başkanın da söylediği gibi, sportif açıdan kimse Kadıköy’e elini, kolunu sallayıp giremeyecek. Biz Kadıköy’de Galatasaray’ı yeneceğiz. Bunu taraftarımızla birlikte yapacağız. Kadıköy cehennemini yeniden yapacağız. Herkes Sadettin Saran’ın projesi yok diyordu. Başkanın projeleri var. İki önemli projemiz var. Birisi Samandıra’daki ölü toprağını atmak. Diğeri eski Kadıköy cehennemini yaratmaktı. Samandıra’yı başkanın ve yönetimin katıldığı toplantılarla kaldırdık. Sıra Kadıköy cehenneminde. Arkadaşlarımız bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Bütün taraftarımıza sesleniyorum. Kayserispor maçında o cehennemi yaratacağız” diye konuştu.

‘ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ.’

Lider Galatasaray ile aradaki puan farkının kapanıp, kapanmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Ertan Torunoğulları, şöyle konuştu:

“Taraftarımız bir olduğu sürece takım gerçekten çok iyi. Farklar kapanır. Lig çok uzun. İniş, çıkışlar olacak. Fenerbahçe olduğu her alanda şampiyonluğa oynar. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız.”

Samandıra’da güzel bir aile ortamı olduğunun altını çizen Torunoğulları, “Bazen olmayacak şeyler yazılıyor. Biz de üzülüyoruz. Samandıra’da güzel bir aile ve ekip ruhu var. Bu yerleşti. Kadıköy’de bunu yaparsak bundan sonra bütün maçları alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Avrupa’daki hedefleri hakkında gelen soru üzerine Torunoğulları, uzun bir süreç olduğunu ve gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini dile getirdi.

‘ALİ YILMAZ’IN LEHİMİZE VE ALEYHİMİZE HATALARI OLDU’

Derbinin hakemi Ali Yılmaz’ın iki taraf için de hatalı kararlar verdiğini ancak art niyetli olmadığı sürece hakemlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Ertan Torunoğulları, “Bence ilk derbisi olmasına rağmen lehimize ve aleyhimize hataları oldu. Genç bir hakem. Desteklememiz lazım. Art niyetli olmadığı sürece genç hakemleri bütün camiaların desteklemesi lazım. Tekrarlıyorum lehimize ve aleyhimize yanlış kararları oldu. Bu kadar olacak ilk derbide” şeklinde konuştu.

ALİ GÜRBÜZ: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE LİDERLİĞİ ELE ALACAĞIZ

Başından beri hocaya ve teknik ekibe güvendiklerini dile getiren Ali Gürbüz ise, “2-0 olunca da hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Takımımız da bizi mahcup etmedi. Sonuna kadar kovalayıp, buradan 3 puanla ayrılmayı bildik. Aradaki puan farkı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi takımımızın mücadelesine bakıyoruz. Bu farkı çok kısa zamanda kapatacağız. Fenerbahçe’nin arzuladığı sonuca kavuşması için, hayalimizi gerçekleştirmek için birkaç hafta içinde liderliği ele alacağız. Takımın inancı tam. Kaliteli bir ekip var. Taraftarımızla bütünleştik. Hem Plzen hem Kayserispor maçına taraftarlarımızı bekliyoruz. Bu destekleri hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak” diye konuştu.

Taraftarın güveninin karşılıksız kalmayacağını yineleyen Gürbüz, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz rakiplerimizin ne yaptığından çok kendi yaptıklarımıza bakıyoruz. Başkanımız söyledi. İyi bir takımımız var. Biz onlara inandık her zaman yanlarında olduk. Ertan bey sürekli orada. Başkan sık sık ziyaret ediyor. Futbolcularımıza olan inancını onlara aksettirmeye çalışıyor. Onlar da bu güveni karşılıksız bırakmadılar.”