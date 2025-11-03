Ligde 6'da 6 yapan iki takımdan Galatasaray GAİN zirvede, Fenerbahçe Arsavev ise ikinci sırada yer aldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Yüksekovaspor: 0-0
Beşiktaş-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Fenerbahçe Arsavev-Trabzonspor: 2-0
Prolift Giresun Sanayispor-Çekmeköy Bilgidoğa: 1-2
Ünyespor-Galatasaray GAİN: 0-1
Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Fatih Vatanspor: 2-9
NOT: Bornova Hitabspor, ligden çıkarıldı. Beylerbeyispor ise üst üste iki maça çıkmadığı gerekçesiyle iki alt lige düşürüldü.
Kaynak: AA