OpenAI, ChatGPT’nin bazı alanlarda tavsiye verme yetkisini kısıtlayan yeni bir güncelleme getirdi. Şirket, bu düzenlemenin “kullanıcı güvenliğini artırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımını önlemek” amacıyla yapıldığını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre ChatGPT; sağlık, finans ve hukuk gibi alanlarda kişisel tavsiyelerde bulunamayacak. Ayrıca akademik usulsüzlüklere yol açabilecek şekilde ödev, sınav veya tez gibi çalışmalarda da kullanılamayacak.

Bununla birlikte, yapay zekâ artık bir kişinin sesi veya görüntüsünü gerçeğe benzer şekilde oluşturamayacak. OpenAI, bu kısıtlamaların temel amacının “kullanıcıların güvenliğini korumak ve yapay zekanın yanlış veya bilinçsiz kullanımını engellemek” olduğunu vurguladı.