Dünyada elektrikli otomobil pazarının simgesi haline gelen Tesla, küresel liderlik koltuğunu Çin merkezli BYD’ye devretti. 2025 yılı satış verileri, elektrikli araç sektöründe tarihi bir kırılmaya işaret etti.

Rakamlar Dengeleri Değiştirdi

Yıl genelinde BYD, tamamen elektrikli modellerde Tesla’yı geride bırakarak dünya genelinde en fazla satış yapan marka oldu. Tesla ise artan rekabet, talep daralması ve fiyat baskısı nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha düşük teslimat rakamlarında kaldı. Böylece uzun süredir süren Tesla hakimiyeti sona erdi.

BYD Nasıl Öne Geçti?

Uzmanlara göre BYD’nin yükselişinde üç temel faktör etkili oldu:

Çin iç pazarındaki güçlü talep

Avrupa ve Asya’da hızlanan ihracat hamleleri

Daha uygun fiyatlı ve geniş model yelpazesi

BYD, batarya teknolojisindeki avantajını da kullanarak hem maliyetleri düşürdü hem de yeni pazarlarda hızlı büyüme sağladı.

Tesla İçin Alarm Zilleri

Tesla cephesinde ise tablo daha karmaşık. Küresel teşviklerin azalması, rekabetin sertleşmesi ve bazı pazarlarda marka algısının tartışmalı hale gelmesi satışları baskıladı. Analistler, Tesla’nın yeni modeller ve fiyat politikalarıyla 2026’da karşı atağa geçebileceğini söylüyor.