Şarkıcı Güllü’nün yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma sürerken, dikkat çeken bir detay aydınlığa kavuştu. Güllü’nün düştüğü evde “zemine bebek yağı ya da Arap sabunu sürülerek kayganlaştırıldığı” iddiası gündeme gelmişti. Ancak kriminal inceleme sonucunda bu iddia doğrulanmadı.

Olay yerinden alınan örnekleri inceleyen kriminal birim, yapılan laboratuvar testlerinde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlamadığını raporladı. Böylece, zeminin bilerek kaygan hale getirildiği yönündeki şüpheler boşa çıkmış oldu.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, olayın yaşandığı dairede detaylı inceleme yaptığı, zemin örneklerinin yanı sıra kamera görüntülerini de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Ailesi hâlâ şüpheli

Güllü’nün ailesi, ölümün “kaza” olma ihtimaline temkinli yaklaşıyor. Aile avukatının, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin yakından takip edildiğini ve gerekirse yeni bilirkişi talep edeceklerini belirttiği öğrenildi.

Savcılık soruşturması sürerken, olayla ilgili yeni delillerin ve kamera incelemelerinin sonucuna göre dosyaya ek raporların dahil edilmesi bekleniyor.