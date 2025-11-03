İş dünyasının tanınan isimlerinden Dinçer Azaphan, Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Türk futbolunda başlattığı değişim sürecine destek verdiğini açıkladı.

Azaphan, yaptığı açıklamada “Türk futbolunda temizlik zamanı geldi. Hacıosmanoğlu’nun başlattığı bu süreci yürekten destekliyorum. Gerçeklerin ortaya çıkması, futbolun geleceği için büyük bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda son dönemde artan tartışmalar ve iddialar sonrası Hacıosmanoğlu’nun çıkışı geniş yankı uyandırmıştı. Azaphan’ın desteği, bu süreçte dikkat çeken yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.