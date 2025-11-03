Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 22 Ekim’de cezaevinden tahliye edilen Salih Aybas, sokak ortasında Nermin Tirit’i kovalayarak tabancayla vurdu, ardından intihar etti.

Olay, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Aybas, sabah erken saatlerde Nermin Tirit’i kovalayarak oturduğu sitenin bahçesine kadar takip etti. Burada tabancasını çıkaran Aybas, Tirit’e ateş ettikten sonra silahı kendi başına doğrultarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nermin Tirit ve Salih Aybas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde temizlik personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Nermin Tirit’in, daha önce Aybas’tan şiddet gördüğü ortaya çıktı. Salih Aybas’ın 2023 yılında Tirit’e yönelik eylemleri nedeniyle “kadına yönelik şiddet”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025’te tahliye edildiği belirtildi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.