Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Tatil için 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e gelen çocukların bazıları kayak öğrenirken, bazıları da kızaklarla pistte kayıyor.

Türkiye'nin en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi Palandöken, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü. Aynı anda yaklaşık 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırlıyor. Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte tatil için denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen çocukların bazıları kayak öğrenirken, bazıları da kızaklarla pistte kaymanın keyfini yaşıyor. Çocuklara aileleri de eşlik ederken; kayak yapmak isteyenler, lift tesislerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

'ÇOK KALABALIK AMA ÇOK KEYİFLİ'

Palandöken'de kayak yapmanın güzel olduğunu belirten Eslim Dere (12), 'Palandöken çok kalabalık ama kızak kaymak çok keyifli' dedi.

Van'dan geldiğini söyleyen Kader Kaya (17) da 'Sömestrinin son günlerinin tadını çıkarıyoruz. Ailecek eğlenmeye geldik. Oldukça kalabalık ama Palandöken gerçekten çok güzel, her konuda çok eğlenceli' diye konuştu.

'ATMOSFERİ ÇOK GÜZEL'

Palandöken'i çok sevdiğini ve tatilini kızak yaparak geçirdiğini belirten Alptuğ Polat, 'Hafta sonları kalabalık olduğu için hafta içi gelmek istedik. Hafta içi de çok kalabalık ama tatilim güzel geçiyor' ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan geldiğini belirten Zehra Küçük ise şunları söyledi:

'Palandöken atmosferine bayılıyorum, her sene geliyorum. Kayak yapmayı burada öğrendim, 2 yıldır orta seviyede kayıyorum. Buranın insanları, atmosferi çok güzel. Yoğunluk var ve hava çok güzel. Çok mutluyum burada olmaktan. Herkes muhakkak gelmeli Palandöken'e.'

EN FAZLA KAR PALANDÖKEN'DE

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kayak merkezlerinin güncel kar kalınlıklarını açıkladı. Palandöken Kayak Merkezi 232 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırayı aldı. Palandöken'i Erzincan Ergan Kayak Merkezi 192 santimetre, Hakkari Kayak Merkezi ise 184 santimetre ile izledi.

Meteoroloji verilerine göre; ülke genelindeki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları şöyle:

'Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 180 santimetre. Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi 163 santimetre. Hakkari Yüksekova 140 santimetre. Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası 139 santimetre. Giresun Dereli Kümbet Kayak Merkezi 139 santimetre. Van Karabet Tepesi Bahçesaray 137 santimetre. Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi 136 santimetre. Erzurum Konaklı Kayak Merkezi 132 santimetre. Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 130 santimetre. Sivas Çakmakdüzü Köyü Divriği 12 santimetre. Karabük Karabük Keltepe Kayak Merkezi 120 santimetre.' (DHA)