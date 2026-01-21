Erzurum’da iki gün önce etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü kentte, yollar, kaldırımlar ve açık alanlar buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle kent genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar soğuktan korunmaya çalışırken, sürücüler ise buzlanan araç camlarını kazıyıcılarla temizledi.

Araçlar Battaniyeyle Korundu, Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu

Aşırı soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar, araçlarının üzerini battaniyelerle örterek donmaya karşı önlem aldı. Kent genelinde ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, park ve bahçelerdeki ağaç dallarında da yoğun buzlanma gözlendi.

Tekman’da Soğuk Rekor Seviyeye Yaklaştı

Öte yandan soğuk havanın en sert hissedildiği bölgelerden biri olan Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde, gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 27,6 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.