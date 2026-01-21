İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı. Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bir sitenin önünde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilden yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.