Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Celalettin Hakan Katırcı işbirliğiyle ilçeye kazandırılan merkez, sağlıklı yaşam hizmetleri ile aile sağlığı hizmetlerini aynı çatı altında buluşturarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Akabe Mahallesi'nde inşa edilen Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, merkezin yaklaşık 15 bin kişiye yakın, ulaşılabilir ve güvenli birinci basamak sağlık hizmeti sunacak şekilde planlandığını söyledi.

Sağlığın her türlü zenginliğin üzerinde olduğunu belirten Akın, tesisin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz ise koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin sağlık altyapısının bugün dünyanın birçok ülkesine örnek olacak seviyede olduğunu vurgulayan Yavuz, Konya'nın, belediyelerin ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlık yatırımlarında örnek bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay'ın sadece binaların değil hayatların, umutların ve sağlığın merkezi olması için gayret gösterdiklerini belirterek, 'Tüm yatırımlarımızla birlikte son 7 yılda 8 yeni sağlık tesisini Karatay'a kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.' dedi.

Hayırsever Celalettin Hakan Katırcı ve ailesine teşekkür eden Kılca, 'Akabe Mahallemize kazandırdığımız Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nin, sağlıklı yaşam hizmetlerini ve aile sağlığı hizmetlerini tek çatı altında toplamasıyla vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşmasını sağlayacağına inanıyorum. Sağlık Merkezimizin ilçemize, şehrimize, sağlık camiamıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin resmi açılışı, yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri merkezi gezerek sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.