Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova yönetiminin henüz savaşı sona erdirmeye yönelik bir niyet ortaya koymadığını söyledi.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un, ABD’de gerçekleştirilen son temaslara ilişkin kendisine brifing verdiğini aktardı. Zelenskiy, “Umerov, ABD’nin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya’nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini iletti” dedi.

Rusya’nın savaşı sonlandırma konusunda somut bir adım atmadığını savunan Zelenskiy, “Rusya’dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim. Ancak ABD’deki muhataplarımız, Rusya’nın savaşın sona ermesini istediğini ifade ediyor” değerlendirmesinde bulundu.