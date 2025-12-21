Üç ayların, hayatın hızlı temposu içinde dünya meşgaleleriyle yorulan ruhlar için önemli bir durak olduğuna dikkat çeken Arpaguş, bu zaman diliminin hayatı yeniden gözden geçirmek ve samimiyetle Allah’a yönelmek için büyük bir imkan sunduğunu ifade etti.

“Recep Ayı ile Mübarek Bir Maneviyat İklimine Girdik”

Bugün itibarıyla mübarek ayların ilki olan Recep ayına girildiğini hatırlatan Arpaguş, içerisinde nice feyiz, bereket ve hikmetler barındıran üç aylara kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Bu özel zamanlara ulaşmayı nasip ettiği için Allah’a hamdettiklerini dile getiren Arpaguş, müminlerin bu vakitleri en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

“Ömür Nimetinin Her Anı Paha Biçilmez”

Yüce Allah’ın dünya hayatını bir imtihan sahası olarak yarattığını ve insanlara en büyük sermaye olarak ömür nimetinibahşettiğini belirten Arpaguş, zamanın değerinin çoğu zaman fark edilemediğine dikkat çekti. Üç ayların ve bu aylardaki mübarek gün ve gecelerin, zaman bilincini yeniden kazandıran bir maneviyat iklimi sunduğunu ifade etti.

“İbadetlerimizi Daha Bilinçli Yapmalıyız”

Arpaguş mesajında, Peygamber Efendimizin, “Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duasını hatırlatarak, bu ayların önemine vurgu yaptı. Üç ayların, ibadetleri artırmak ve kulluk bilincini güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Müminlerin bu dönemde ibadetlerini daha düzenli, ihlaslı ve bilinçli bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirten Arpaguş, niyetlerin, sözlerin ve davranışların gözden geçirilerek daha iyi bir insan olma azminin pekiştirilmesigerektiğini söyledi.

Üç Aylar Tebriği

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, mesajının sonunda aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını tebrik ederek, yapılan ibadet, dua ve hayırların kabul edilmesini, iyiliklerin rahmet ve bereketle karşılık bulmasını Yüce Allah’tan niyaz etti.