Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin 8 Temmuz 2025 tarihli kararın ardından Türkiye’nin yaptığı itirazı görüştü. AİHM, iktidarın 8 Ekim’de yaptığı itirazı reddederek Demirtaş’ın tutukluluğunun haksız olduğuna yönelik kararını kesinleştirdi.

AİHM, daha önce açıkladığı kararında, Demirtaş’ın yargı sürecinde maruz kaldığı hak ihlallerini ve tutukluluğunun siyasi nedenlerle sürdürüldüğünü vurgulamış, serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Ancak Türkiye, bu karara itiraz etmişti.

Bugün yapılan yeni görüşmede AİHM, itirazı reddederek önceki kararını onadı. Böylece Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönündeki karar resmen kesinleşti.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm arkadaşlarımız hakkında verilen bu kararların derhal uygulanması ve vakit kaybedilmeden serbest bırakılmaları gerekir” ifadelerine yer verildi.

Parti, AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kararının bağlayıcı olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin uluslararası hukuk gereği bu kararı yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.