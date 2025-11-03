Kasım ayının en büyüleyici gökyüzü olayı yaklaşıyor. 5 Kasım Çarşamba akşamı, gökyüzünde yılın en etkileyici dolunaylarından biri parlayacak. Ay, Dünya’ya en yakın konumuna ulaştığı sırada dolunay evresine girecek ve bu nedenle “Süper Ay” olarak adlandırılacak.

Bu özel dolunay, geleneksel olarak “Kunduz Ayı” ismiyle biliniyor. Adını, kış hazırlıkları sırasında barajlarını tamamlayan kunduzlardan alan Kasım dolunayı, bu yıl hem daha büyük hem de daha parlak bir şekilde gözlemlenecek.

Astronomi meraklılarına göre en iyi gözlem zamanı, gün batımından sonraki ilk birkaç saat olacak. Süper Ay’ı görmek için herhangi bir teleskop ya da özel ekipmana ihtiyaç bulunmuyor. Gözlerini gökyüzüne çevirmek, bu doğa harikasına tanıklık etmek için yeterli olacak.

Kunduz Ayı ışık kirliliğinin az olduğu yerlerde çıplak gözlerle Eymir Gölü ve çevresi, yüksek noktalardan Ankara'da izlenebilecek.