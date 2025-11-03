DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun asıl görevlerine odaklanması gerektiğini vurgulayan Temelli, “Geldiğimiz noktada önemli bir aşamadayız ve bu aşamanın iyi değerlendirilmesi, artık yasamaya dair faaliyetlerin bir an önce hayata geçmesi önceliğimizdir. Umuyoruz ki kaybedilen zamanın telafisiyle yıl sonuna kalmadan beklenen yasalar Meclis gündemine gelerek yasalaşacaktır. Bu bizim umudumuzdur ve gerçekleşmesi için gereken çabayı ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

“Umutvar bir süreç içerisindeyiz”

Temelli, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitmesi konusuna da değindi. Görüşmenin içeriği ve sürece ilişkin açıklamaların devam edeceğini belirten Temelli, “Heyetimiz, bugünkü görüşmeden sonra da sürece dair açıklamalar yapacak. Şunu çok net ifade edebiliriz ki; umutvar bir bekleyiş içerisindeyiz. Bu bekleyişlere karşılık adımlar atılması en sağlıklı yol olacaktır” dedi.

Temelli, sürecin ilerlemesi için tüm tarafların yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.