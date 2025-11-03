Zonguldak’ta balık sezonu dalgalı seyretmeye devam ediyor. Kentte geçtiğimiz haftalarda kilosu 75 liraya kadar düşen hamsi, bu sabah tezgahlarda 200 liradan satışa sunuldu. Ancak öğle saatlerinde balık miktarının artmasıyla birlikte fiyat 150 liraya kadar indi.

Balıkçılar, fiyatlardaki sert değişimin tamamen denizden çıkan balık miktarına göre şekillendiğini belirtiyor.

“Piyasaya göre satmak zorundayız”

Zonguldak’ta balıkçılık yapan Batuhan Ertürk, sabah saatlerinde balığın az olduğunu belirterek, “Sabah limana gelen kayıklarda balık azdı, bu yüzden fiyat 200 liraydı. Daha sonra başka kayıklar geldi, balık fazlalaşınca biz de uygun aldık ve 150 liraya satışa başladık. Eğer balık çıkmasaydı yine 200 liradan satmak zorundaydık” dedi.

Fiyat artışlarına vatandaşların tepki gösterdiğini söyleyen Ertürk, “75 liradan bir anda 200 liraya çıkınca insanlar tepki gösteriyor ama bu bizim elimizde değil. Deniz verirse biz de uygun fiyatla satarız. Piyasaya göre hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Zonguldak’ta hamsinin yanı sıra mezgit, istavrit ve palamut gibi balık türlerinin de tezgahlarda yer aldığı, fiyatların önümüzdeki günlerde av miktarına göre yeniden değişebileceği bildirildi.