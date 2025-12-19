İstanbul, Üsküdar'da D-100 Karayolu'nda kavşaktan sürücüsünün dönüş yapmak istediği için yavaşladığı otomobile arkadan gelen 6 araç çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem Mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen otomobile sürücüsünün kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen 6 araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluşurken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı yolda seyreden başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen araçların çarptığı anlar yer aldı.