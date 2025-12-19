Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesi kapsamında uygulanan engellilik indirimi, çalışma gücünde kayıp yaşayan vatandaşlar için önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mali Müşavir Özlem Pekduraner, engellilik indiriminin hem çalışanlar hem de serbest meslek erbapları açısından ciddi bir mali rahatlama sunduğunu vurguladı.

Pekduraner’in verdiği bilgilere göre; çalışma gücünün en az %80’ini kaybedenler birinci derece, en az %60’ını kaybedenler ikinci derece, en az %40’ını kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılıyor. Bu derecelendirmeye göre belirlenen engellilik indirimi, ilgili kişilerin ücret ve/veya kazançlarından indirilerek gelir vergisi matrahının düşürülmesini sağlıyor.

Mali Müşavir Özlem Pekduraner, “Engellilik indirimi sadece bir sosyal hak değil, aynı zamanda vergi adaletinin de önemli bir parçasıdır. Çalışma gücü kaybı olan bireylerin bu haktan mutlaka yararlanması gerekiyor. Gerekli sağlık kurulu raporları ve başvurular eksiksiz yapıldığında, indirim düzenli olarak uygulanabiliyor.” dedi.

Pekduraner ayrıca, engellilik indirimi hakkının maaşlı çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve basit usulde vergilendirilen mükellefler için farklı uygulama alanları bulunduğunu belirterek, sürecin bir mali müşavir eşliğinde yürütülmesinin hak kaybını önleyeceğini ifade etti.

Engellilik indirimi uygulaması, hem bireysel gelirlerin korunmasına hem de sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.