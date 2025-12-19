Haber Sen 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Polat, TBMM’de görüşülen bütçe yasa teklifine sert eleştiriler yönelterek, teklifin emekçiler ve halk açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Polat, “Mecliste günlerdir hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifi, bütçe yasa teklifi görüşülüyor” dedi. Polat, hazırlanan bütçe teklifinin milyonlarca yurttaşı yoksulluğa iterken, sermaye kesimlerine ayrıcalık tanıdığını dile getirdi.

“HİÇBİR İKTİDAR ‘BİZ HALKI, EMEKÇİLERİ DÜŞÜNMÜYORUZ’ DEMEZ”

İktidarların her zaman halktan yana olduklarını iddia ettiğini vurgulayan Polat, bu söylemlerin artık inandırıcılığını yitirdiğini ifade ederek, “Hiçbir iktidar ‘biz halkı, emekçileri düşünmüyoruz’ demez. Tam tersine sürekli aynı nakaratı tekrarlar.” diye konuştu.

Polat, yıllardır benzer vaatlerle oyalanıldığını belirterek, “Bu ülkenin yurttaşları, emekçileri olarak bu sözlerin hepimize çok tanıdık geldiğini biliyoruz. Çünkü yıllardır bu sözlerle oyalanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YOKSULLUK BİLİNÇLİ BİR POLİTİKA HALİNE GETİRİLDİ”

Giderek derinleşen ekonomik krizlerin tesadüf olmadığını savunan Polat, “Geldiğimiz yerde ekonomik krizler ve gelir adaletsizliği geçici bir durum olmaktan çıkmıştır. İktidarlar eliyle bilinçli olarak sürdürülen bir yoksullaştırma düzeninin temel araçları haline getirilmiştir.” dedi. Yüksek enflasyon, düşük ücretler ve güvencesizliğin milyonları açlık sınırının altına ittiğini belirten Polat, “Yoksulluk, açlık ve sefalet sadece ekonomik değil, siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür.” diye konuştu.

“BÜTÇE İKTİDARIN KİMDEN YANA OLDUĞUNU GÖSTERİR”

Bir iktidarın gerçek tercihlerinin bütçede görülebileceğini söyleyen Polat, “Bir iktidarın gerçekten kimden yana olduğunu anlamanın en kısa yolu yaptığı bütçeye bakmaktır” dedi ve bütçeyi “bir turnusol kâğıdı” olarak nitelendirdi. Bütçeye ilişkin üç temel soru sorduklarını belirten Polat, ilk sorunun vergi yüküne dair olduğunu vurguladı. Polat, “Toplayacağımız her 100 TL verginin 90 TL’sini gelir vergisi, KDV ve ÖTV gibi vergilerle emekçilerin sırtına yıkacağız. Sadece 10 TL’sini şirketlerden alacağız.” ifadeleriyle bütçe yaklaşımını eleştirdi. Ayrıca, “Sermayeden alınan tek vergi olan kurumlar vergisini düşürürken, bordrolulardan alınan vergileri artıracaklarını söylüyorlar” diyerek, vergi yükünün tamamen halka yüklendiğini söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.