Dinamik Mühendisler Platformu, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 30. Genel Kurulu için başkan ve yönetim kurulu adaylarını açıkladı.

Ortak paydasını vatan, millet, bayrak ve maddi-manevi kalkınma olarak belirleyen Dinamik Mühendisler Platformu, çalışmalarına resmen başladı. Meslek ahlakı ve haysiyeti yüksek, vizyoner bir mühendislik anlayışıyla yola çıkan platform, ülkemizin, Türk Dünyası’nın ve gönül coğrafyasının kalkınmasında öncü olmayı misyon edindiğini duyurdu.

MMO'nun tüm mühendislik alanlarında hizmet veren ve hizmet alan kesimleri kapsayan Dinamik Mühendisler Platformu’nun, bu hedef doğrultusunda güçlü ve dinamik bir ekip ile yoluna devam edeceği belirtildi.

MMO ANKARA SEÇİMLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Dinamik Mühendisler Platformu, 8 Şubat 2026 tarihinde yapılacak MMO Ankara Şubesi 30. Genel Kurulu için çalışmalarını hızlandırdı. Platform, seçimleri kazanma hedefiyle kamu ve özel kurumlara yönelik bilgilendirme ziyaretlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile görüşen platform üyeleri, destekleri ve gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

SANAYİ İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Dinamik Mühendisler Platformu adına açıklamada bulunan MMO Ankara Şubesi Başkan Adayı Doç. Dr. Makina Mühendisi İbrahim Erdoğan, mühendislerin teknolojik gelişme, üretim ve kalite süreçlerinin öznesi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, mühendislerin istihdamı ve mesleki sorunlarının çözümü noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Platform yetkilileri, kamu ve özel kurumlara yönelik ziyaretlerin aralıksız süreceğini, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin dinamik ruha ve bilince sahip tüm mühendis camiasını bu oluşuma destek vermeye davet etti. MMO Ankara Şubesi Başkan Adayı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dinamik Mühendisler Platformu olarak, mühendislik mesleğinin itibarını yükseltmeyi, istihdam sorunlarına çözüm üretmeyi ve ülkemizin kalkınmasında mühendisleri etkin bir özne haline getirmeyi hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla iş ve güç birliği içinde olacağız. Gösterilen ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz.”