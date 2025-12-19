Kaza, saat 13.00 sıralarında Fethiye ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Engin Bozkurt yönetimindeki 48 HD 3116 plakalı yolcu midibüsü ile Furkan Hazar idaresindeki 16 APT 77 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

13 Yolcu Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 13 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın meydana geliş sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.