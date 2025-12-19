Artan primler, düşen alım gücü, yaygınlaşan sigortasızlık ve vatandaşın güven sorunu… Sigorta sektörünün içinden gelen isimlerden Gökdemirler Sigorta Acenteliği sahibi İbrahim Gökdemir, sigortacılığın bugün geldiği noktayı, sahadaki gerçekleri ve vatandaşın yaşadığı sıkıntıları Sonsöz Gazetesi’ne özel açıklamalarla anlattı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Sigortacılık serüveninin 2004 yılında Ankara Ulus Rüzgârlı Sokak’ta başladığını anlatan Gökdemir, sektördeki dönüşümü birebir yaşayan isimlerden biri:

“2004 yılında Groupama Başak Sigorta, Ziraat Bankası’na bağlı acentelikle bu işe başladık. Daha sonra Groupama Fransızlara devroldu, ardından AXA Sigorta süreci başladı. Bugün hâlâ AXA Sigorta acentesi olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 20–21 yıldır bu işin içindeyiz. Çekirdeğinden geldik.”

TRAFİK SİGORTASI LÜKS HALİNE GELDİ

Ekonomik koşulların sigorta yaptırmayı zorlaştırdığını vurgulayan Gökdemir, özellikle zorunlu trafik sigortasında ciddi bir alarm olduğuna dikkat çekerek, “Bugün en üst basamaktan bir trafik sigortası 7 bin – 7 bin 500 TL civarında. İnsanlar bunu bile ödemekte zorlanıyor. Ankara’da yüz binlerce araç, trafik sigortasız geziyor" dedi.

Gökdemir, Sigortasızlığın sahada nasıl karşılık bulduğunu ise şu sözlerle özetledi: “Vatandaş çoğu zaman polis çevirmesinde yakalanınca bizi arıyor: ‘Sigortamı hemen yap.’ Normalde biz süre bitince müşteriyi ararız ama artık ‘bana biraz müsaade et’ cevabını alıyoruz. Ceza yiyeceğini bildiği halde ekonomik sebeplerle yaptıramıyor.”

YENİ DÖNEM: ‘İYİ SÜRÜCÜ – KÖTÜ SÜRÜCÜ’ SİSTEMİ

Trafik sigortasında yılbaşından sonra sistem değişikliğine gidileceğini belirten Gökdemir, bunun olumlu sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, “Eskiden hasarsızlık indirimi araç üzerinden ilerliyordu. Şimdi TC kimlik numarasına, yani sürücüye bağlanıyor. İyi sürücü, kaza yapmayan sürücü daha ucuz poliçe alacak. Bir kişinin birden fazla aracı olsa bile bu indirim kendisinde kalacak.” şeklinde konuştu.

