Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 YLSY bursiyerlerine yönelik düzenlenen “Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı” kapsamında konuştu. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programa 360 bursiyer katıldı.

Bakan Tekin, YLSY bursunun Türkiye’nin nitelikli insan kaynağını geliştirmede kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “2013-2024 yılları arasında programda önemli bir revizyon yapıldı. Yeni alanlar ve ülkeler eklendi, süreçteki aksaklıklar giderildi” ifadelerini kullandı.

“22 bin 487 öğrenci bu burstan yararlandı”

Tekin, YLSY bursunun Cumhurbaşkanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Bugüne kadar toplam 22 bin 487 öğrenci bu burstan yararlandı. 2024 yılı itibarıyla 45 ülkede 121 üniversite ve 42 kamu kurumu adına 2 bin 185 burs devam ediyor. 2002 yılından itibaren 13 bin öğrenciyi yurt dışına gönderdik ve bursiyerlerimizin yüzde 60’ı 2002 sonrası dönemde gönderildi” dedi.

“Türkiye’nin size ihtiyacı var”

Bursiyerlere seslenen Tekin, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gerektirdiği vakarla çalışmalarınızı yürütün. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Türkiye’nin size, sizin üreteceğiniz bilimsel bilgi birikimine ve yurt dışında ülkemizi temsil etmenize ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Program, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci’nin “Jeopolitik Konum ve Nitelikli İnsan Kaynağı”, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi’nin “Batı’nın Türkiye Algısı ve Ermeni Meselesi” ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in “1416’lı Olmak – Tecrübe Aktarımı” başlıklı sunumlarıyla devam edecek.