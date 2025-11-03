Konya’nın Hadim ilçesinde öğrenci servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 13 öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaralanan 13 öğrenci ile sürücüyü güçlükle bulundukları yerden çıkararak Hadim Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan biri helikopter ambulansla olmak üzere toplam 14 kişi, Konya’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.