Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinde 12 bin 920 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis, Rıza Efendi Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada 12 bin 920 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. İş yeri sahibi C.H. ve iş yerinde bulunan N.H. hakkında ‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.