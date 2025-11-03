Çankaya ilçesinde yaşayan emekli Asuman Gürkanlı'nın, 2011 yılından bu yana sokakta beslediği Mazbut'a, geçen mayıs ayında otomobil çarptı. Gürkanlı, kazada yaralanan Mazbut'u tedavi sürecinde evinin bahçesine alırken, tüm bakım ve tedavi masraflarını da komşusu ile birlikte üstlendi. Kaza sonrası kısmen felç kalan Mazbut ile evin kedisi 'İncir' arasında bağ oluştu. Köpeğin tedavi sürecinde sürekli bahçede vakit geçiren İncir, Mazbut'un üzerinde uyuyor ve yanından bir an olsun ayrılmıyor. İncir ve Mazbut arasındaki bağ görenlerin de ilgisini çekiyor.

'ÇOK GÜZEL DOST OLDULAR'

Asuman Gürkanlı, Mazbut’a 2011 yılından beri sokakta baktığını belirterek, “Mazbut ve Carlos adınla iki köpeğimize sokakta bir yuva yapmış orada bakıyordum. Geçtiğimiz yıl Carlos öldü. Mazbut ise bu sene mayıs ayında bir trafik kazası geçirdi. Dikkatsiz bir sürücümüz sayesinde. Mayıs'ın 6'sında ameliyat oldu. Çok şükür ameliyatlarımız çok başarılı geçti. Şu an elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İnşallah ayağa kaldırmaya çalışacağız. Mazbut’a artık bahçemde bakıyorum. İncir ile Mazbut’un dostluğu beni çok mutlu ediyor. İncir, çok küçüktü bahçemize geldiğinde. O kadar cana yakın bir canlı ki inanamıyorum onun o sevgisine. Çok merhametli diyeyim. Sürekli Mazbut'un yanına gidiyor. Sürekli ona sanki terapist gibi davranıyor. Mazbut’un hiç kimseye bir zararı dokunmuyor. Birlikte çok güzel bir dost oldular. İnsanlar sokaktan hayvan sahiplenmekten asla korkmasınlar” diye konuştu.

'YARALARINI SARIYORLAR'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli ise Mazbut'un omurgasındaki kırıkla ilgili geçirdiği operasyonların ardından fizik tedavi sürecinin sürdüğünü söyleyerek, "İncir'le çok güzel bir arkadaşlık edindiler. İncir, ona sokuluyor ve sığınıyor. Onlar da hissediyorlar birbirlerine ihtiyaçları olduğunu. İncir de o hassas çocuklardan bir tanesi ve aslında birbirlerinin yaralarını sarıyorlar” dedi. (DHA)